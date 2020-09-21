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Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость

Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей. С таким заявлением выступил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новостивчера в 06:13
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РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РБКвчера в 09:57
ТАСС

Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» объяснил его высокую стоимость

ТАССвчера в 09:04
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РИА Новостивчера в 06:13
Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 06:53
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известиявчера в 06:42
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомостивчера в 06:37
Lenta.ru

Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Lenta.ruвчера в 07:27

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Биржевой курс евро превысил 90 рублей
Коммерсантъвчера в 10:38
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профильвчера в 17:08
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ruвчера в 07:58
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

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