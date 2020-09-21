Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Дума ТВ
Дума ТВ

Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость

Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей. С таким заявлением выступил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РБКвчера в 09:57
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РИА Новостивчера в 06:13
ТАСС

Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» объяснил его высокую стоимость

ТАССвчера в 09:04
Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 06:53
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известиявчера в 06:42
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомостивчера в 06:37
RT на русском

Разработчик препарата «Арепливир» прокомментировал его цену

RT на русскомвчера в 09:54

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Коммерсантъвчера в 04:24
1,7K

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
139

Найдено новое средство для лечения рака простаты

Проведённое масштабное исследование относительно оценки эффективности олапариба доказало, что медикамент, используемый в лечении рака яичников и груди, способен продлевать жизнь мужчинам с раком простаты, сообщает сайт «Goroday.ru».
Лезги газетвчера в 15:04

Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
92