Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость
Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей. С таким заявлением выступил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.В источнике
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Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новостивчера в 06:13
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