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Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость

Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей. С таким заявлением выступил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новостивчера в 06:13
Подробнее о событии
РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РБКвчера в 09:57
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известиявчера в 06:42
Lenta.ru

Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Lenta.ruвчера в 07:27
Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°вчера в 06:53
ТАСС

Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» объяснил его высокую стоимость

ТАССвчера в 09:04
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомостивчера в 06:37
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РИА Новостивчера в 06:13

Газопровод «Сила Сибири» возобновит работу после профилактики

Москва, 22 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири», посредством которого снабжаются голубым топливом российские потребители на Дальнем Востоке и Китай, будут возобновлены 22 сентября, после проведения профилактических работ.
REGNUM02:31

Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю на фоне юбилея ООН

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 05:14 — REGNUM Попытки стран пересмотреть историю на фоне празднования 75-летнего юбилея Организации Объединенных Наций назвал абсурдными 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.
REGNUM22:14
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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