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РБК
РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена его эффективностью, сказал в эфире Первого канала председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый. Он назвал «Арепливир» самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новости06:13
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РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РБК09:57
ТАСС

Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» объяснил его высокую стоимость

ТАСС09:04
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РИА Новости06:13
Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°06:53
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известия06:42
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомости06:37
Lenta.ru

Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Lenta.ru07:27

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
1,2K

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Байден пообещал «снять» ставленника Трампа в Верховном суде США

РИА Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае своей победы на выборах снять ставленника Трампа с должности преемника скончавшейся верховной судьи Рут Гинзбург, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВвчера в 15:58

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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