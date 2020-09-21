Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена его эффективностью, сказал в эфире Первого канала председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый. Он назвал «Арепливир» самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни.В источнике
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Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новости06:13
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