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Известия
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новости06:13
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Lenta.ru

Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Lenta.ru07:27
REGNUM

Создатель лекарства от COVID-19 прокомментировал его высокую цену

REGNUM06:33
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известия06:42
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомости06:37
Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°06:53
Национальная служба новостей

«Спасает жизни». Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену лекарства

Национальная служба новостей06:28
РИА Новости

Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата

РИА Новости06:13

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
РИА Новости07:26
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Зверский аппетит: представлена GeForce RTX 3090 с энергопотреблением 410 Вт

Малоизвестный на российском рынке южнокорейский бренд Emtek представил видеокарту Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24GB, оснащённую системой охлаждения с очень ярким дизайном, напоминающим переливающийся на свету самоцвет.
3DNews06:24
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В Свердловской области разрешили работу аквапарков, цирков и букмекерских контор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ограничения по работе аквапарков, цирков, аттракционов, игровых площадок, букмекерских контор, приостановленной из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС07:34
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