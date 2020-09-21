Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.В источнике
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Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата
Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новости06:13
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«Спасает жизни». Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену лекарства
Национальная служба новостей06:28