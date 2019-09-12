Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом РБК заявила сама Якимюк.

с чего всё началось

Концепция системы «Безопасный город», которую разрабатывала Якимюк, была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу «Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов.

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