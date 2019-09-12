Общество

РБКРБКРазработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Концепция системы «Безопасный город», которую разрабатывала Якимюк, была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу «Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось

Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом РБК заявила сама Якимюк.
РБК13:16

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Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

РБК13:16

В Москве задержали разработчика системы «Безопасный город»

Дождь13:28

В Москве задержана генеконструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Эхо Москвы20:06

Создательница системы «Безопасный город» рассказала, что на нее завели дело из‑за прохода в администрацию президента по недействительному паспорту

Медиазона15:34

Создательница системы «Безопасный город» Оксана Якимюк заявила о своем задержании

Znak.com14:13

В Москве задержали генерального конструктора системы «Безопасный город»

Говорит Москва16:46

Разработчика комплекса «Безопасный город» задержали в Москве по подозрению в предъявлении ненастоящего паспорта

Росбалт13:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

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Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
Коммерсантъ 13:45
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Армия и оружие

Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

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Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Авто

Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo

Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
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Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
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Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

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BFM.ru 20:56
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В столовой Амурского газоперерабатывающего завода произошла потасовка

РБК 11:23
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Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости

Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
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Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

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Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету

Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
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НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС

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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
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Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора

Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
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Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
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