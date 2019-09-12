Общество
РБКРазработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Концепция системы «Безопасный город», которую разрабатывала Якимюк, была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу «Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов.
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с чего всё началось
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом РБК заявила сама Якимюк.РБК13:16
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.
Газета.Ru 19:04
Шоу-бизнес
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service вчера в 12:39
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Экономика
Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста
Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
Коммерсантъ 13:45
Единоборства
Путин снова встретится с Нурмагомедовым
Российская газета 09:48
Кино
Джеки Чан отменил визит в Россию
Life.ru 10 сентября в 10:34
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 05:32
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
РИА Новости 15:29
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru 20:56
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru 12:13
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Музыка
Сергей Шнуров и Noize MC устроят баттл на стадионе
ИА InterMedia 15:01
Космос
НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС
Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщили РИА Новости в НАСА.
РИА Новости 20:07
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.
RT на русском 20:17