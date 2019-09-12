Происшествия
РБКРазработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Концепция системы «Безопасный город», которую разрабатывала Якимюк, была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу «Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом РБК заявила сама Якимюк.РБК13:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Гаджеты
Инсайдер раскрыл объём памяти и ёмкость батарей новых iPhone
Старшие модели, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, оснащены 6 Гб RAM каждый, а также батареями ёмкостью 3190 и 3500 мАч соответственно.
News.ru 07:45
Армия и оружие
Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Политика
Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году
Российский лидер Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
RT на русском 13:11
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Экономика
Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 11:24
Здоровье
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Армия и оружие
Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона
В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ 10 сентября в 22:03
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Здоровье
В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила
Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 09:41
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb 08:52
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 07:30