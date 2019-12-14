Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета "Монолит" калибра 122 мм, разрабатываемая концерном "Техмаш" (входит в Ростех) на замену неуправляемой авиационной ракете (НАР) С-13, готова к проведению государственных испытаний. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

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Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин. Об этом пишет ТАСС в субботу, 14 декабря.

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

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