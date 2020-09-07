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Ведомости
Ведомости

Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Гинцбург подчеркнул, что, если задействовать все мощности, за год можно будет произвести 80 млн доз вакцины от коронавируса. 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном центре им. Гамалеи.В источнике
С чего всё началось
Известия

«У нас не было возможности проиграть в гонке»

Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Известия17:01
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Коммерсантъ

В Центре Гамалеи считают, что Россия справится с COVID-19 к лету 2021 года

Коммерсантъ03:17
Ведомости

Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Ведомости02:55
Life.ru

В Центре Гамалеи сообщили, что планируют произвести 80 млн вакцин от CoViD-19 за год

Life.ru20:39
Известия

Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021

Известия02:14
ТК Звезда

В России планируют производить 80 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год

ТК Звезда00:27
Газета.Ru

Гинцбурн рассказал, когда коронавирус может окончательно уйти из России

Газета.Ru03:07
URA.Ru

Разработчики вакцины раскрыли, когда РФ справится с коронавирусом

URA.Ru18:35

Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Департамент SberDigitalAuto был создан в апреле 2019 г. с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка, напомнили в компании.
Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей
Ведомости4 сентября в 08:43
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Смартфоны Huawei получат сразу HarmonyOS 3.0

Источник добавил, что HongMengOS 3.0 «будет готова к работе с мобильными телефонами», а первый смартфон с этой операционной системой будет анонсирован во второй половине следующего года.
iXBT.com00:55

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок — 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъ20:33
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