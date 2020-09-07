Вечерняя Москва 16

Гинцбург подчеркнул, что, если задействовать все мощности, за год можно будет произвести 80 млн доз вакцины от коронавируса. 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном центре им. Гамалеи.