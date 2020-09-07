Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России
Гинцбург подчеркнул, что, если задействовать все мощности, за год можно будет произвести 80 млн доз вакцины от коронавируса. 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном центре им. Гамалеи.В источнике
С чего всё началось
«У нас не было возможности проиграть в гонке»
Впервые «Спутник V» ввели людям в конце марта 2020 года, и спустя пять месяцев у них сохраняется высокое количество антител, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Известия17:01
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