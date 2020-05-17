Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ. В ремастере появятся новый геймплей и кат-сцены.

Экономика Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. 3

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 22

Здоровье Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина Экспертный институт социальных исследований изучил «дорожные карты» зарубежных стран по выходу из карантина.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 2K

Общество Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус» Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным. 18

Общество Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. 32

Здоровье В Ульяновской области рассматривается вариант открытия детских садов Разумеется, всюду – во всех учреждениях будет действовать обязательный «входной фильтр» — с измерением температуры, а также жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции. 3

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 11

Общество В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 9

Общество В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. 809

Происшествия В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8 Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. 515

Происшествия В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 40

Гаджеты Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген» Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани. 74