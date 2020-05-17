Игры
ЧемпионатРазработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ. В ремастере появятся новый геймплей и кат-сцены.
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Экономика
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс вчера в 21:39
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:55
Армия и оружие
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Здоровье
Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина
Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина Экспертный институт социальных исследований изучил «дорожные карты» зарубежных стран по выходу из карантина.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Доктор Мясников: «Не надо искать в каждом чихе коронавирус»
Что антитела появляются в крови лишь через неделю-другую от начала симптомов, что тестирование из носоглотки очень зависит от того, как был произведен забор материала, и состоится может быть ложно-отрицательным.
REGNUM 00:15
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам.
Комсомольская правда вчера в 11:18
Общество
Российский производитель ИВЛ потратит на адвокатов свыше 70 млн рублей
Москва, 20 мая 2020, 07:53 — REGNUM Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») и входящий в его состав Уральский приборостроительный завод (УПЗ) заключили контракты для привлечения адвокатов на общую сумму 72 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
REGNUM 00:53
Здоровье
В Ульяновской области рассматривается вариант открытия детских садов
Разумеется, всюду – во всех учреждениях будет действовать обязательный «входной фильтр» — с измерением температуры, а также жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции.
Ульяновск.Экспресс 00:06
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Общество
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 18 мая в 12:53
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Здоровье
Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Piter.tv 18 мая в 03:02
Гаджеты
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
Sibnet Новости вчера в 11:19
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета вчера в 10:59
Политика
Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
Вести.Ru вчера в 23:35
Кино
Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры
Sibnet Новости 18 мая в 08:05
Общество
В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Политика
В Германии телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
ФедералПресс вчера в 01:00
Происшествия
В Забайкалье скончался ещё один пациент с COVID-19
Как сообщает оперативный штаб региона, это пациент, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией.
REGNUM вчера в 23:48