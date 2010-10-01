Игры
3DNewsРелиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок
Польская студия Techland объявила о переносе постапокалиптического зомби-экшена Dying Light 2 — игра не выйдет этой весной. Новую дату релиза разработчики пообещали объявить в ближайшие месяцы.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Биатлон
Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Политика
Аятолла Хаменеи назвал причины ненависти США к Ирану
Ненависть США по отношению к Ирану вызвана привлекательностью республики как страны, дающей отпор американской агрессии, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 января на своей странице в Twitter.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Происшествия
Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ
Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
Общество
В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца
Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Политика
Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции
Президент России Владимир Путин предложил дополнить статью 75 Конституции РФ положением о регулярной индексации размера пенсий.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Технологии
Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Футбол
Трансфер Краневиттера обойдется «Монтеррею» в 6,5 млн долларов
Контракт 26-летнего футболиста с мексиканским клубом будет рассчитан на 4 года. Сумма трансфера составит 6,5 млн долларов.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Армия и оружие
Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана
Наши системы противовоздушной обороны видели возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Авто
Land Rover готовит новое поколение Range Rover Sport
В 2022 году на рынок будет выпущен кроссовер Range Rover Sport третьей генерации, который получит электрифицированные версии.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Наука
Сердечный гормон повлиял на почки
Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.