Польская студия Techland объявила о переносе постапокалиптического зомби-экшена Dying Light 2 — игра не выйдет этой весной. Новую дату релиза разработчики пообещали объявить в ближайшие месяцы.

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

Политика Аятолла Хаменеи назвал причины ненависти США к Ирану Ненависть США по отношению к Ирану вызвана привлекательностью республики как страны, дающей отпор американской агрессии, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 января на своей странице в Twitter.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Происшествия Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.

Общество В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.

Здоровье ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Политика Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции Президент России Владимир Путин предложил дополнить статью 75 Конституции РФ положением о регулярной индексации размера пенсий.

Технологии Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

Политика Зеленский назвал условие своей отставки Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.

Происшествия Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Наука Сердечный гормон повлиял на почки Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.