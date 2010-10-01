Игры

3DNews3DNewsРелиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

Польская студия Techland объявила о переносе постапокалиптического зомби-экшена Dying Light 2 — игра не выйдет этой весной. Новую дату релиза разработчики пообещали объявить в ближайшие месяцы.
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Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

Чемпионат11:38

Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

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Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок

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Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

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Techland отложила релиз Dying Light 2

CyberSport.ru11:33

Вслед за Cyberpunk 2077 и Final Fantasy VII отложили и релиз Dying Light 2

Игромания.ру11:24

Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Cyber.sports.ru11:20
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Президент России Владимир Путин предложил дополнить статью 75 Конституции РФ положением о регулярной индексации размера пенсий.
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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
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Наши системы противовоздушной обороны видели возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.
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В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

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