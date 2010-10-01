Игры

REGNUMREGNUMРазработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза. Заявление они разместили 20 января на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Релиз Dying Light 2 отложили на неопределённый срок

Чемпионат11:38

Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

REGNUM11:51

Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок

Актуальные Новости12:41

Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Дни2412:38

Techland отложила релиз Dying Light 2

CyberSport.ru11:33

Вслед за Cyberpunk 2077 и Final Fantasy VII отложили и релиз Dying Light 2

Игромания.ру11:24

Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Cyber.sports.ru11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

РИА Новости 10:25
Спорт

Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал ЧЕ и сыграют с Венгрией

Чемпионат 12:36
Общество

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
РИА Новости 13:20
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Телеканал 360° 12:57
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с Нижним Новгородом, а Зенит на своей площадке примет УНИКС.
Советский спорт 14:21
Политика

России вернут долги за военную технику

Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 01:46
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отправке в Ливию только военных инструкторов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не отправлял войска в Ливию.
РБК 10:02
Экономика

В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота

Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
REGNUM 03:23
Политика

Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

Новые Известия 06:17
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Хоккей

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российская газета 13:09
Политика

Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
РИА Новости 10:55
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 08:25
Происшествия

Россиянин изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе

В Сочи 59-летний мужчина изнасиловал ребенка в автобусе во время новогодних каникул.
Lenta.ru 13:18
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс 14:01
Общество

В России могут создать аналог GitHub за 2 млрд рублей

Министерство экономического развития предложило создать в России аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода за 2,1 млрд рублей, сообщает 20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный министерством и Сбербанком федеральный проект «Искусственный интеллект».
REGNUM 04:00
Общество

Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване

Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Известия 14:10
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa вчера в 23:17
Космос

Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт

Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:39
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Лучшие платья премии SAG Awards

В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Peopletalk 03:34
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Политика

Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 13:03
Киберспорт

Device занял 3-е место в рейтинге лучших игроков года в CS: GO от HLTV

Sport24.ru вчера в 02:46
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Музыка

Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней

Пять священников исполнили в эфире французского музыкального телешоу «Голос» русскую песню, чем покорили жюри конкурса и зрителей.
Телеканал 360° 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dying Light 2
Компьютерная игра (survival horror)
Компьютерная игра в жанре survival horror и Action/RPG от первого лица с открытым миром, разрабатывающаяся и издающаяся польской компанией Techland для консолей PlayStation 4, Xbox One и Windows. Продолжение игры Dying Light 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Techland
Польская компания
Польская частная компания, разработчик и издатель компьютерных игр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное