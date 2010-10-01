Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза. Заявление они разместили 20 января на своей странице в Twitter.

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