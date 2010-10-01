Игры
REGNUMРазработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры
Разработчики игры Dying Light 2 из польской студии Techland сообщили, что они вынуждены отложить дату её релиза. Заявление они разместили 20 января на своей странице в Twitter.
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Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Общество
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с Нижним Новгородом, а Зенит на своей площадке примет УНИКС.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отправке в Ливию только военных инструкторов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не отправлял войска в Ливию.
Экономика
В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота
Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
Россиянин изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе
В Сочи 59-летний мужчина изнасиловал ребенка в автобусе во время новогодних каникул.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Общество
В России могут создать аналог GitHub за 2 млрд рублей
Министерство экономического развития предложило создать в России аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода за 2,1 млрд рублей, сообщает 20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный министерством и Сбербанком федеральный проект «Искусственный интеллект».
Общество
Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване
Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Космос
Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт
Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
Лучшие платья премии SAG Awards
В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Киберспорт
Device занял 3-е место в рейтинге лучших игроков года в CS: GO от HLTV
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Музыка
Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней
Пять священников исполнили в эфире французского музыкального телешоу «Голос» русскую песню, чем покорили жюри конкурса и зрителей.