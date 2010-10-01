Игры

МонаВистаМонаВистаРазработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath. Об этом сообщается на сайте разработчика.
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Mortal Kombat 11: Aftermath уже можно предзаказать

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До «Последствий» Mortal Kombat 11 осталось 20 дней

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Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

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Фуджин прибыл: представлено сюжетное дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с тремя новыми бойцами

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Сюжетное дополнение выпустят для Mortal Kombat 11

Piter.tvвчера в 13:37

Новая глава в истории Mortal Kombat

SM Newsвчера в 12:07
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Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Ученые объяснили заразность коронавируса

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Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд 03:54
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Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Экономика

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По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
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В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто

Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
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Общество

За два месяца количество безработных в РФ выросло до 1,2 млн человек

Министр труда и соцзащиты Котяков на совещании с членами кабмина заявил, что за последние два месяца количество безработных в стране выросло на 735 тыс. человек.
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Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
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17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

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Общество

Бэнкси изобразил медсестру в виде супергероя

Британский художник Бэнкси изобразил медицинскую сестру в виде супергероя.
Вечерняя Москва 19:55
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В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
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Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки

Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере.
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
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Экономика

В России допустили рост процентов по ипотеке из-за нового страхования

Как пишет издание, в Банке России допустили повышение процентов по кредитам из-за страховых платежей по ипотеке, однако отметили, что общая стоимость ипотеки не изменится или снизится.
Lenta.ru 21:15
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Экономика

Чем известен Дмитрий Босов

6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
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Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек

В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
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Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

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Представлен 7-нм процессор со 128 ядрами и поддержкой до 6 ТБ ОЗУ

Встроенный 12-канальный контроллер памяти DDR5 поддерживает один модуль с максимальной частотой 4800 МГц на канал, но из-за большого размера модуля (максимум 512 ГБ) общий объём поддерживаемой оперативной памяти достигает 6 ТБ.
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Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
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Путин поручил повысить защищённость Забайкалья от пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с МЧС и правительством Забайкалья обеспечить финансирование повышения защищённости края пожарными подразделениями.
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

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Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

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Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

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Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
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