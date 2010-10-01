Игры

МонаВистаМонаВистаРазработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath. Об этом сообщается на сайте разработчика.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Mortal Kombat 11: Aftermath уже можно предзаказать

Игромания.ру17:00

До «Последствий» Mortal Kombat 11 осталось 20 дней

ИА Красная Весна14:10

Сюжетное дополнение выпустят для Mortal Kombat 11

Piter.tvвчера в 13:37

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

News.ru09:52

Фуджин прибыл: представлено сюжетное дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с тремя новыми бойцами

3DNews10:35

Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом

REGNUM11:06

Новая глава в истории Mortal Kombat

SM Newsвчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:51, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В Хакасии больные коронавирусом жалуются на плохое питание

«Новая Хакасия» уже сообщала о том, что пациенты Черногорской больницы жалуются на условия размещения - на кадрах, выложенных в Instagram Полиной Масюк, в тесной палате размещены шесть кроватей и единственный биотуалет в проходе между ними.
Новая Хакасия.Online 04:59
25
Общество

Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии

Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%.
Фонтанка.Ру 13:55
3
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 08:14
4
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
6
Общество

Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина

Итальянские ученые смогли создать первую в мире вакцину, способную поразить коронавирус, пишет Daily Mail.
Live24 14:44
47
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
2,8K
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
91
Общество

Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса

Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов.
Северпост вчера в 08:51
1,1K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
473
Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
111
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
4
Политика

Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
1,1K
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
173
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
5
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
434
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
110
Шоу-бизнес

Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
4
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России 15:23
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
23
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
36
Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru 00:42
4,6K
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
491
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
323
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
11
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,2K
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 19:24
Происшествия

На Сахалине задержали браконьеров-краболовов

Пограничники в среду задержали на побережье залива Анива на юге Сахалина трех браконьеров-краболовов.
ТАСС 19:44
4
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
1,2K
Экономика

Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам

Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
979
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Mortal Kombat 11
Компьютерная игра (файтинг)
Компьютерная игра в жанре файтинг, разработанная американской студией NetherRealm Studios под издательством WB Games для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows. Mortal Kombat 11 является продолжением Mortal Kombat X и одиннадцатой по счёту игрой в основной серии Mortal Kombat. Анонс игрового трейлера впервые был представлен на The Game Awards 2018. Выход игры состоялся 23 апреля 2019 года. В конце января 2019 года было объявлено, что дата выхода физических копий игры на Nintendo Switch в Европе, была перенесена на 10 мая 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное