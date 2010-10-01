Игры

МонаВистаМонаВистаРазработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath. Об этом сообщается на сайте разработчика.
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Mortal Kombat 11: Aftermath уже можно предзаказать

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Piter.tv05 мая в 13:37

Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом

REGNUMвчера в 11:06

Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

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Фуджин прибыл: представлено сюжетное дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с тремя новыми бойцами

3DNewsвчера в 10:35

До «Последствий» Mortal Kombat 11 осталось 20 дней

ИА Красная Веснавчера в 14:10

Новая глава в истории Mortal Kombat

SM News05 мая в 12:07
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К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском

В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.
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Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

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Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
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В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая

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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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РБК 05 мая в 21:07
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Врач рассказала о работе COVID-госпиталя

Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
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Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
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В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу

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У депутата Госдумы Максимовой обнаружен коронавирус

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Максимова 28 апреля была госпитализирована в тверскую областную клиническую больницу с пневмонией.
REGNUM вчера в 13:21
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Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
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Компьютерная игра в жанре файтинг, разработанная американской студией NetherRealm Studios под издательством WB Games для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Microsoft Windows. Mortal Kombat 11 является продолжением Mortal Kombat X и одиннадцатой по счёту игрой в основной серии Mortal Kombat. Анонс игрового трейлера впервые был представлен на The Game Awards 2018. Выход игры состоялся 23 апреля 2019 года. В конце января 2019 года было объявлено, что дата выхода физических копий игры на Nintendo Switch в Европе, была перенесена на 10 мая 2019 года.
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