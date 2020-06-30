Технологии

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейРазработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения

На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление.
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Большое обновление WhatsApp. Что нового

iXBT.com03:03

В WhatsApp появился первый набор анимированных стикеров

UfaTime.ru30 июня в 10:23

В WhatsApp появилась возможность добавлять контакты с помощью QR-кода

3DNewsвчера в 12:38

«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Катунь 2430 июня в 06:08

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новости11:26

WhatsApp ждет крупное обновление

Газета.Ru12:04

В WhatsАpp появятся анимированные стикеры и QR-коды

Коммерсантъ18:01
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Армия и оружие

Минобороны: Россия развернет Единую космическую систему к 2024 году

Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
Коммерсантъ 22:26
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 12:15
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Общество

У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
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Политика

Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию

По данным Центризбиркома, за поправки высказались 77,92%. Владимир Путин поблагодарил граждан за их позицию и доверие.
МИР 24 09:30
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Политика

Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
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Общество

Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
Форпост Северо-Запад 07:08
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Происшествия

Якутянка разочаровалась

В полицию Якутска обратилась 49-летняя женщина.
SakhaLife.ru 21:45
Происшествия

На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме

По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20
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Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
REGNUM 22:39
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Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
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Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Музыка

Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада

Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС 19:11
30
Общество

Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° 09:17
6
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Футбол

Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»

ProstoProSport 15:59
Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы

Певица Надежда Бабкина заявила, что в момент выхода из искусственной комы, в которую её ввели врачи при двусторонней пневмонии, она наблюдала странный свет.
News.ru 22:02
5
Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
28
Общество

Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
33
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
1
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
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Космос

Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы

Городовой 03:48
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Политика

Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
1K
Космос

«Роскосмос» решил, когда затопит «Прогресс» с отходами экипажа МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отчалит от Международной космической станции 8 июля и спустя несколько часов будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:30
Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК 21:16
13
Происшествия

В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUM вчера в 22:47
191
Кино

Марго Робби ударила Леонардо Ди Каприо по лицу из-за роли в фильме

Pravda.Ru 08:12
1
Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением

Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.
Известия 21:09
1
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