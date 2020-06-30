На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление.

Общество У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. 44

Политика Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

Общество Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. 25

Происшествия Якутянка разочаровалась В полицию Якутска обратилась 49-летняя женщина.

Политика В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17 Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера. 166

Политика NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT). 718

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 20