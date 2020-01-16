Игры

Газета.RuГазета.RuРазработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Об этом польская студия-разработчик игры CD Projekt RED сообщила на своей странице в Twitter. Изначально выпуск игры был запланирован на 16 апреля.
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Игра закончена, но... Релиз Cyberpunk 2077 отложили на пять месяцев

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