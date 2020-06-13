Игры

Российская газетаРоссийская газетаРазработчики раскрыли секрет новой Mafia

Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition. В ролике игроков снова знакомят с главным героем - Томасом Анджело - и его историей вовлечения в преступную деятельность.
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Первый трейлер ремейка Mafia представлен на PC Gaming Show

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Вышел новый трейлер обновлённой Mafia

The GEEK17:21

Вышел первый трейлер ремейка игры Mafia

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Видео: сюжетный трейлер ремейка первой Mafia и немного подробностей

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Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

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Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

CyberSport.ru15:21

На PC Gaming Show показали сюжетный трейлер ремейка Mafia

Игромания.ру15:12
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Общество

Производство российской вакцины от коронавируса стартует в сентябре

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала запуск производства вакцины от коронавирусной инфекции в России.
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Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
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Происшествия

В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов

Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
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Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
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Еще в самом начале коронавирусной пандемии многие обратили внимание, как люди бросились скупать туалетную бумагу.
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Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
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Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

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Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно

В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies.
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В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива

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Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

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В Еврейской автономной области град повредил крыши домов

В Еврейской автономной области крупный град повредил крыши в поселке Николаевка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
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