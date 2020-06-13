Игры
Российская газетаРазработчики раскрыли секрет новой Mafia
Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition. В ролике игроков снова знакомят с главным героем - Томасом Анджело - и его историей вовлечения в преступную деятельность.
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Футбол
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
RT на русском 07:14
Общество
Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19
Коронавирус способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы, заявил академик РАН, профессор Михаил Пальцев.
Известия 19:28
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Общество
Производство российской вакцины от коронавируса стартует в сентябре
Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала запуск производства вакцины от коронавирусной инфекции в России.
АБН 07:18
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Культура
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
Piter.tv 13:58
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Наука
Ученые выяснили, кто скупал туалетную бумагу в пандемию
Еще в самом начале коронавирусной пандемии многие обратили внимание, как люди бросились скупать туалетную бумагу.
Газета.Ru 09:40
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия вчера в 15:52
Здоровье
Еще 320 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
На 12 июня в Свердловской области у 8826 человек подтвержден COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:56
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
Космос
Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно
В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies.
Известия 19:39
Происшествия
В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива
Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт в результате разлива нефти, сообщает компания.
РИА Новости 20:50
Происшествия
В Еврейской автономной области град повредил крыши домов
В Еврейской автономной области крупный град повредил крыши в поселке Николаевка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 09:25
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39