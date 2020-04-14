Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРазработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров

В ближайшее время в России начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса. На данный момент разработкой препарата занимаются семь центров. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России

РБК17:27

Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса в России разрабатывают семь центров

ТАСС16:04

Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров

Газета.Ru16:20

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров

Комсомольская правда16:16

Вакцину от коронавируса разрабатывают семь российских центров

Московский Комсомолец16:12

Глава Минздрава рассказал о работе над созданием вакцины от коронавируса

РИА Новости16:27

Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России

RT на русском15:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика

Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
714
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
103
Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Metaratings 05:12
200
Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
682
Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
706
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
272
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию

НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru 08:15
12
Экономика

В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
1,8K
Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
4,4K
Энергетика

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
199
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10
14
Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru вчера в 10:01
1
Здоровье

Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
3
Происшествия

У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19

В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19.
Известия 22:12
16
Авто

Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции

Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС 21:00
Политика

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ

На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 12:20
623
Происшествия

В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом

Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58
2
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
3,1K
Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
771
Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известия 19:39
132
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
310
Транспорт

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
18
Происшествия

Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню

ИА 1-Line 20:16
16
Общество

Подмосковье возглавило рейтинг регионов по числу новых рабочих мест

Московская область возглавила рейтинг регионов с наибольшим количеством новых рабочих мест, следует из исследования РИА Новости.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:41
2
Наука

В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
21
Авто

Cadillac запускает онлайн-продажи в РФ

Все доступные остальным владельцам Cadillac привилегии тоже переходят в онлайн.
Автоновости дня 02:15
1
Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
116
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
388
Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
55
Религия

Православные могут освятить пасхальные куличи дома

Тволк 10:38
98
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное