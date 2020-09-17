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ТАСС
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
Подробнее о событии
РБК

На разработку нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд руб

РБК04:49
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

ТАСС05:02
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:57
Коммерсантъ

Правительство подтвердило создание импортозамещенного SSJ 100 к 2023 году

Коммерсантъ03:48
URA.Ru

На строительство нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд

URA.Ru21:18
Московский Комсомолец

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

Московский Комсомолец17:38
РИА Новости

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

РИА Новости03:06

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,4K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,3K

«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
67

Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ

Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием "Метатель цветов", сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Газета.Ru07:18

Новый кроссовер Wey заметили на тульском заводе Haval

Как и зачем новый кроссовер появился в Узловой, пока неизвестно, но было бы логично, если бы Great Wall действительно локализовал его производство вместе с моделями Haval (кроссовером F7, купе-кроссовером F7x, а также внедорожниками H5 и H9).
Тарантас Ньюсвчера в 09:17
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В Госдуме оценили идею пожизненного надзора за педофилами

Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области.
РИА Новости07:51
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У главы Клинского района Подмосковья нашли недвижимость на 100 млн

В нашем распоряжении оказались документы, которые подтверждают, что глава Клинского района Подмосковья и ее супруг бывший прокурор Тульской области владеют заграничной недвижимостью на сумму почти 100 млн рублей.
РЕН ТВ15 сентября в 06:02
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