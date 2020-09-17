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ТАСС
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
Подробнее о событии
РБК

На разработку нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд руб

РБК04:49
URA.Ru

На строительство нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд

URA.Ru21:18
РИА Новости

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

РИА Новости03:06
Коммерсантъ

Правительство подтвердило создание импортозамещенного SSJ 100 к 2023 году

Коммерсантъ03:48
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

ТАСС05:02
Московский Комсомолец

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

Московский Комсомолец17:38
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:57

Tesla перейдет на «бисквитные» батареи

Напомним, несколько лет назад Tesla перешла с формата 18650 (диаметр 18 и высота 65 мм) на более крупный 2170 (диаметр 21 и высота 70 мм, последний ноль сокращается ради удобства).
Tesla перейдет на «бисквитные» батареи
SpeedMe03:14

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,2K

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
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На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K