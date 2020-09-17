Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году
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Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.В источнике
С чего всё началось
«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей
К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
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