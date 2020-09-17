В США обвинили двух россиян в краже криптовалюты на $16,8 млн

Власти Соединенных Штатов утверждают, что российские граждане организовали целую мошенническую схему, благодаря которой им удалось еще три года назад украсть средства не менее чем в трех криптовалютах на общую сумму в более 16,8 миллиона долларов.