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ТАСС
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

Опытно-конструкторские работы по созданию новой версии самолета SSJ 100 (модификация SSJ New) планируется завершить в 2023 году, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом.
Ведомостивчера в 16:57
Подробнее о событии
ТАСС

Разработку самолета SSJ New планируется завершить в 2023 году

ТАСС05:02
РИА Новости

Россия создаст импортозамещенную версию SSJ100

РИА Новости03:06
Московский Комсомолец

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

Московский Комсомолец17:38
Lenta.ru

Раскрыта стоимость разработки Sukhoi SuperJet New

Lenta.ru00:08
URA.Ru

На строительство нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд

URA.Ru21:18
Коммерсантъ

Правительство подтвердило создание импортозамещенного SSJ 100 к 2023 году

Коммерсантъ03:48
Ведомости

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:57

В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла биомедицинские пробы у Алексея Навального, результаты анализов будут переданы властям Германии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
РИА Новости03:44
73

Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз

Студент Самарского университета Сергей Репин получил патент на технологию, снижающую затраты на печать металлом на 3D-принтерах более чем в девять раз, по сравнению с существующими аналогами.
Российская газета03:43
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Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
2,2K

В США обвинили двух россиян в краже криптовалюты на $16,8 млн

Власти Соединенных Штатов утверждают, что российские граждане организовали целую мошенническую схему, благодаря которой им удалось еще три года назад украсть средства не менее чем в трех криптовалютах на общую сумму в более 16,8 миллиона долларов.
ToDay News Ufa04:02
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
ИА Красная Весна02:34
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
2,8K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
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