Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону. Как стало известно, против мужчины уже завели уголовное дело.
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ruвчера в 23:36

Задержан чиновник, разрешивший стройку на берегу Байкала

URA.Ruвчера в 23:33

СК задержал главу Листвянки Шамсудинова по подозрению в превышении должностных полномочий

ИрСитивчера в 21:45

В Иркутской области задержали главу Листвянки Шамсудинова

РБКвчера в 22:58

Глава поселка на Байкале незаконно выдал разрешения на строительство дома

ТАССвчера в 22:39

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

RT на русскомвчера в 23:15

Позволивший строить гостиницу на берегу Байкала глава муниципалитета задержан

Московский Комсомолецвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Вести.Ru вчера в 04:36
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
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Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

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RT на русском вчера в 22:15
Технологии

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«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Adindex.ru вчера в 21:45
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Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Футбол

Стали известны детали судебного иска «Локомотива» к Геркусу

«Известия» опубликовали детали искового заявления «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Sport24.ru вчера в 12:51
Армия и оружие

Американские истребители попытались обмануть российские ПВО на севере Сирии

Истребители ВВС США попытались обмануть российские средства ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
Футбол

Шюррле назвал основную задачу на остаток сезона чемпионата России

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле назвал основную задачу на остаток сезона чемпионата России, передает пресс-служба команды.
Газета.Ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 07:13
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

Интерфакс-Спорт вчера в 09:54
Кино

Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена

iReactor вчера в 22:18
Политика

На новом гербе Белоруссии станет меньше России

Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Известия вчера в 20:14
Экономика

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Известия вчера в 03:52
Здоровье

Радий Хабиров велел чиновникам выучить фамилии студентов медвузов

Начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала, что руководители муниципалитетов начали искать кадры и привлекать их в лечебные учреждения с помощью социальных сетей.
UfacityNews.ru вчера в 23:42
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:55
Происшествия

Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед

Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Происшествия

Бывшего замглавы Новокузнецка арестовали на два месяца

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу экс — заместителя главы Новокузнецка Алексея Федорчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:54
Происшествия

Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрят в общем порядке

РЕН ТВ вчера в 21:23
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru вчера в 04:09
Происшествия

В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца

В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
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