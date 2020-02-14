Происшествия
Газета.RuЗадержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону. Как стало известно, против мужчины уже завели уголовное дело.
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Позволивший строить гостиницу на берегу Байкала глава муниципалитета задержан
Московский Комсомолецвчера в 23:31
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Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрят в общем порядке
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