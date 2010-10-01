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КоммерсантъРазрядил автомат в сослуживцев
По предварительным данным самих военных, рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за неуставных отношений.
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Расстрелявший сослуживцев солдат призвался в армию из Татарстана – справка Минобороны
Казанский репортер06:26
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