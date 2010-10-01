Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРазрядил автомат в сослуживцев

По предварительным данным самих военных, рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за неуставных отношений.
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Разрядил автомат в сослуживцев

Коммерсантъ04:13

«Коммерсант»: расстрелявший сослуживцев солдат был призван из Татарстана

Реальное время07:04

СМИ сообщили, что расстрелявший 8 человек солдат был призван из Татарстана. В комиссариате это опровергают

БИЗНЕС Online06:39

Расстрелявший сослуживцев солдат был призван в армию из Татарстана

Kazanfirst.ru06:27

Расстрелявший сослуживцев солдат призвался в армию из Татарстана – справка Минобороны

Казанский репортер06:26
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Фигурное катание

Фигуристка Бестемьянова высказалась о Медведевой

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о выступлении Александры Трусовой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.
Газета.Ru 05:48
Единоборства

Макгрегор собирается купить недвижимость в России

В Москве скоро пройдет шоу UFC, и я хотел бы остаться здесь на него, если смогу купить недвижимость здесь.
ProstoProSport 03:53
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Единоборства

Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.
REGNUM 07:38
Культура

СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия вчера в 08:02
Политика

Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Политика

Лукашенко отказался от Великой Отечественной войны

Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию.
REGNUM вчера в 06:46
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Политика

Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума России и Турции

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности реализацию совместного с Турцией меморандума по Сирии.
Известия 06:12
Политика

Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 04:49
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Чемпионат 24 октября в 17:31
Происшествия

Частный самолёт пропал в Пермском крае

Маршрут составлял 100 км. Борт должен был приземлиться в посёлке Фролы.
Говорит Москва 08:02
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»

Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:48
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Футбол

«Это привело бы к расколу в команде». Адиев — об уходе из «Ахмата»

Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» объяснил свой уход из грозненской команды.
Спорт-Экспресс 05:43
Происшествия

В Улан-Удэ возбудили дело о взрыве газа в кафе

В Улан-Удэ по факту получения людьми травм различной степени тяжести при взрыве газа в кафе возбуждено уголовное дело.
Российская газета 04:35
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Культура

Самым страшным сериалом в истории признан «Твин Пикс»

Пятый канал 01:28
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в бандитизме из-за контроля нефти в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал "международным государственным бандитизмом" действия США по захвату и удержанию нефтяных полей на востоке Сирии.
Piter.tv 04:28
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Вести.Ru 01:29
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