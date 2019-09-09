Надеюсь, что вскоре он станет законом, который будет отвечать именно за это направление деятельности. Было очень много споров относительно того, что раньше вопрос импичмента был прописан в так называемом законе о следственных комиссиях.

Разумков надеется, что Раде не придется применять закон об импичменте

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже Прокуратура Болгарии считает, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.

Политика Посольство РФ в Черногории не имеет данных о судьбе Смоленкова В посольстве России в Черногории не имеют данных о судьбе Олега Смоленкова, которого называют возможным информатором США в России, после его въезда в страну.

Происшествия В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом "В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Авто Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3 Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.

Гаджеты Квартальные продажи носимых устройств выросли практически вдвое Компания International Data Corporation (IDC) оценила объём мирового рынка носимых электронных устройств во втором квартале текущего года.

Политика Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.

Общество В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Происшествия В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали 62-летняя жительница Кронштадта успела похоронить своего 42-летнего сына, но спустя некоторое время он вернулся к ней живым и невредимым.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет Европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для пуска американских ракет, поскольку это ставит под угрозу территории тех государств, которые могут склониться под давлением США, если оно будет, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Театры К «обнаженке» на сцене театра оказался не готов челябинский зритель В родном Ярославле спектакль показали два раза, члены труппы признаются, такого резонанса, как в Челябинске, там не было.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Космос Умер ученый Леонид Ксанфомалити "Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.