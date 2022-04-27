ИА SM-NewsРазуваев: газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требованияФинансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил прекращение "Газпромом" поставок голубого топлива Болгарии и Польше.ИА SM-NewsНежелание Европы играть по правилам России в нефтегазовой геополитической игре принесло Западу первые серьезные проблемы.Политическая ЭкспертизаРынок энергоресурсов тяжело отреагировал на новость об остановке экспорта на территорию Польши и Болгарии.Политическая ЭкспертизаСтраны ЕС не смогут отказаться от российских энергоносителей без вреда для себя, считает Разуваев.Политическая ЭкспертизаЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoЭкономика сегодняPlanet TodayПолитическая ЭкспертизаВоенное делоRT на русскомПодробнее о событииФинансовый аналитик Разуваев: ЕС не сможет отказаться от российского газа без ущербаЭкономика сегодня17:43Аналитик Разуваев: газовый маневр Путина вынудит Запад «прогнуться» под рублевые требования РоссииПолитическая Экспертизавчера в 06:49Самое цитируемоеРазуваев заявил, что газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требованияSolenka.infoвчера в 13:06Аналитик Разуваев заявил, что газовый маневр Путина вынудит Запад «прогнуться» под рублевые требования РФNVLвчера в 11:42Аналитик Разуваев прокомментировал ситуацию с поставками газа Болгарии и ПольшеRT на русскомвчера в 12:57Разуваев: газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требованияИА SM-Newsвчера в 10:05Разуваев уверен, что газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требованияВоенное деловчера в 08:54Показать ещёОценить48Поделиться