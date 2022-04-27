Будьте в Плюсе

Разуваев: газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требования

Финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил прекращение "Газпромом" поставок голубого топлива Болгарии и Польше.
ИА SM-News
Нежелание Европы играть по правилам России в нефтегазовой геополитической игре принесло Западу первые серьезные проблемы.
Политическая Экспертиза
Рынок энергоресурсов тяжело отреагировал на новость об остановке экспорта на территорию Польши и Болгарии.
Политическая Экспертиза
Страны ЕС не смогут отказаться от российских энергоносителей без вреда для себя, считает Разуваев.
Политическая Экспертиза

Подробнее о событии

Финансовый аналитик Разуваев: ЕС не сможет отказаться от российского газа без ущерба
Экономика сегодня17:43
Аналитик Разуваев: газовый маневр Путина вынудит Запад «прогнуться» под рублевые требования России
Политическая Экспертизавчера в 06:49
Самое цитируемое
Разуваев заявил, что газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требования
Solenka.infoвчера в 13:06
Аналитик Разуваев заявил, что газовый маневр Путина вынудит Запад «прогнуться» под рублевые требования РФ
NVLвчера в 11:42
Аналитик Разуваев прокомментировал ситуацию с поставками газа Болгарии и Польше
RT на русскомвчера в 12:57
Разуваев: газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требования
ИА SM-Newsвчера в 10:05
Разуваев уверен, что газовый маневр РФ вынудит Запад прогнуться под рублевые требования
Военное деловчера в 08:54

Интересное

Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Lenta.ru18:03

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбили

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне.
РИА Новости17:17

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
RT на русском17:00

В сети появились кадры постельной сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского

В сети появились кадры эротической сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского. Об этом сообщает KP.RU.
Пятый каналвчера в 12:13

ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

Во вторник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия согласилась с привлечением ООН и МККК к эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
ТАССвчера в 12:43

Porsche анонсировал новый 911 Sport Classic

Всего было выпущено всего 250 экземпляров предыдущего Porsche 911 Sport Classic, основанного на модели 911 поколения 997, и все они были проданы в течение 48 часов с момента презентации в 2009 году.
SpeedMe26 апреля в 06:37

Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.
RT на русскомвчера в 09:44

Лайма Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Пугачевой и Галкина

Певица Лайма Вайкуле выразила свое негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкин с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Пугачевой.
CT newsвчера в 16:13

Власти Белгородской области сообщили, что в Белгороде сработали системы ПВО

Руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Lenta.ru18:36

В США прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт

В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт, бывшим государственным секретарем США.
Аргументы и Фактывчера в 14:28