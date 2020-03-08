На открытии биржевых торгов понедельника цена на нефть марки Brent составила $38 за баррель. По состоянию на 01:15 мск, Brent упала в цене на 22% вплоть до $35,26 за баррель. К этому времени на 21% опустилась в цене и нефть марки WTI — до $32,5. На открытии она торговалась на уровне $34 за баррель.

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Авто Ford готовит новый пикап не дороже $20 000 Американский автопроизводитель Ford, реализуя планы о постепенном отказе от легковых автомобилей, готовит новый компактный пикап, стоимость которого не превысит 20 000 долларов.

Политика Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети» На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

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