Энергетика
Inc-news.ruНефть марки Brent опустилась ниже 35 долларов за баррель
На открытии биржевых торгов понедельника цена на нефть марки Brent составила $38 за баррель. По состоянию на 01:15 мск, Brent упала в цене на 22% вплоть до $35,26 за баррель. К этому времени на 21% опустилась в цене и нефть марки WTI — до $32,5. На открытии она торговалась на уровне $34 за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 46 долларов из-за разногласий стран ОПЕК+
Деловое.ТВ06 марта в 13:07
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