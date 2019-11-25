Общество

Газета.RuГазета.RuРазведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет

Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
РИА Новости10:25

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Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

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Ушла из жизни легендарная разведчица Гоар Вартанян

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Умерла одна из сорвавших покушение на Сталина разведчиц Гоар Вартанян

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В Москве умерла ставшая прообразом героини фильма «Тегеран-43» разведчица Гоар Вартанян

ТАСС10:25
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Спорт

СМИ: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, сообщает New York Times.
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«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

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Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

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Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

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МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

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Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье

В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Lenta.ru 10:59
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru 10:43
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:09
Фигурное катание

Тарасова заступилась за Ягудина: «Он комментирует объективно»

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ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»

Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
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Общество

Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец

В Иерусалиме умер советский и израильский писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец.
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На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
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МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
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Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
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Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
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Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Медведев заявил, что Россия не намерена первой отменять контрсанкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, сообщает ТАСС.
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VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

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Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
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Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

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Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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Советский полковник, сотрудник Первого Главного управления Комитета государственной безопасности СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
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