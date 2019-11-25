Общество
Газета.RuРазведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет
Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
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Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.РИА Новости10:25
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Общество
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Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.