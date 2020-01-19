Политика
РИА НовостиРазведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, советские партизаны взорвали в 1945 году с такой силой, что были уничтожены и все здания вокруг, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
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Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков. У них не было чем… И вот этим самым мы спасли Краков. А потом Красная армия как наступила, немцы уходили уже не дорогой, а лесами, мы их ловили в лесу по несколько человек. Так что наступление было очень эффективным.
— Алексей Ботян, военный деятельРИА Новости 02:04
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Легендарный разведчик рассказал, как Польша встречала Красную Армию в 1945 году
Московский Комсомолец03:25
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