Политика
РИА НовостиРазведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, советские партизаны взорвали в 1945 году с такой силой, что были уничтожены и все здания вокруг, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Легендарный разведчик рассказал, как Польша встречала Красную Армию в 1945 году
Московский Комсомолец03:25
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Футбол
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы команды.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Кино
Гильдия продюсеров Америки назвала «1917» лучшим фильмом года
Гильдии продюсеров Америки назвала ленту "1917" режиссёра Сэма Мендеса лучшим фильмом года.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.
Общество
Российские эксперты прилетели в Египет для проверки аэропортов
В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов.
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Происшествия
Россиянина ранили ножом за серьги в ушах
Неизвестные ранили 33-летнего мужчину в центре Санкт-Петербурга из-за серег в ушах.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции
Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Политика
Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing.
Общество
Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве
На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Политика
Польша предъявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил, что польская сторона претендует на некоторые произведения искусства в России.
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.