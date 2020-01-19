Политика

РИА НовостиРИА НовостиРазведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, советские партизаны взорвали в 1945 году с такой силой, что были уничтожены и все здания вокруг, рассказал журналистам легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
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