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Вести.RuРазведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов
Разведение сил в Донбассе сорвано. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Разведение в Петровском и Золотом было сорвано из-за обстрела населенных пунктов 7 октября в течение 20 минут.
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Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Недвижимость
Около 80% застройщиков продолжат работу по старой схеме финансирования
Из 118 млн кв.м в стройке 80% застройщиков продолжат работать по старой схеме.
Общество
Более половины россиян отказываются прививаться от гриппа
Более половины россиян (58%) не планируют в 2019 году делать прививку от вируса гриппа. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
Кино
В сети появился трейлер документального фильма о Децле
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по Стивену Кингу.
Здоровье
Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников
При появлении симптомов онкологии тело человека меняется. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Единоборства
Букмекеры считают Усика фаворитом в бою со Спонгом
Футбол
Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии
Армия и оружие
СМИ анонсировали крупнейшую за 25 лет переброску войск США в Европу
Журнал отмечает, что переброска американских военных будет крупнейшей за последние 25 лет.
Общество
Крупнейшее в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ к маю 2021 года
Ранее сообщалось, что в скором времени на территории ВДНХ в Москве должно открыться новое колесо обозрения "Солнце Москвы", которое станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире - наряду с аналогичными сооружениями в Лас-Вегасе (" High Roller", 167 м), Сингапуре (" Singapore Flyer", 165 м) и Лондоне (" London Eye", 135 м).
Политика
В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
Здоровье
В РПЦ русский народ назвали убийцей из-за абортов
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался о русском народе как о «народе-убийце», а также раскритиковал женщин, делающих аборты по медицинским показаниям.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Армия и оружие
Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Происшествия
Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок за крупное мошенничество
Суд Горно-Алтайска приговорил к условному сроку лишения свободы бывшего мэра города Виктора Облогина, признанного виновным в мошенничестве и должностных преступлениях.
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.