Политика

Вести.RuВести.RuРазведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов

Разведение сил в Донбассе сорвано. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Разведение в Петровском и Золотом было сорвано из-за обстрела населенных пунктов 7 октября в течение 20 минут.
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