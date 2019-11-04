Запланированное на 13:00 разведение сил и средств в Петровском в Донбассе сорвалось. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, пишет агентство ДАН.

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

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