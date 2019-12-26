Политика
ТАССРазведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности
Разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством президента России Владимира Путина.
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Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Происшествия
Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела
Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Игры
Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным
Пользователь сайта Nexus Mods по имени Алекс Вучкович выпустил модификацию Redux для The Witcher 3. По его словам, она вносит в игру достаточно серьёзных изменений, чтобы геймплей казался более реалистичным и больше соответствовал лору вселенной.
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович
Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
Экономика
Банк России лишил лицензий три страховые компании
Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
Общество
Сегодня земляне наблюдали кольцеобразное солнечное затмение
Происшествия
Задержанный генерал ФТС хранил дома золотые слитки
Следователь по делу задержанного Алекандра К. сообщил о том, что во время обыска правоохранители обнаружили в доме генерала золотые слитки и часы люксовых брендов.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Общество
Кудрин: решение Путина спасло экономику России
Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.
Здоровье
Является ли потребность в большем количестве сна признаком ожидаемой деменции
Согласно новому исследованию, пожилые люди, которые начинают спать больше девяти часов в сутки, могут столкнуться с повышенным риском развития деменции в будущем.
Здоровье
Женщина стала инвалидом из-за крема для кожи
Жительница Калифорнии отравилась ртутью, которая оказалась в составе мексиканского крема против пигментации кожи.
Политика
Аксенов нашел плюс в возбуждении уголовного дела из-за поездов в Крым
РИА "Новости" / Константин Михальчевский Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уголовное дело, которое возбудила Украина после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, говорит о признании Крымского моста.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство
В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Общество
Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Происшествия
В Петербурге задержаны бандиты, похитившие валютчика
В результате операции «план-перехват» сотрудники полиции Петродворцового района Санкт-Петербурга задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к похищению 44-летнего мужчины, сообщили журналистом в региональном управлении ГУ МВД.