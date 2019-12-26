Политика

ТАССТАССРазведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

Разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством президента России Владимира Путина.
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Разведение улиток внесут в список сельхоздеятельности России

Газета.Ru08:42

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС08:19

«За улиток спасибо». Путину доложили, что в РФ поддержат разведение моллюсков

Life.ru07:34

Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

РИА Новости07:37

Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»

РБК07:30

Разведение улиток станет видом сельхоздеятельности

Интерфакс07:07

Путин поблагодарил Патрушева за улиток

Российская газета07:01
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В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела

Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Интерфакс 07:12
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

Пользователь сайта Nexus Mods по имени Алекс Вучкович выпустил модификацию Redux для The Witcher 3. По его словам, она вносит в игру достаточно серьёзных изменений, чтобы геймплей казался более реалистичным и больше соответствовал лору вселенной.
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Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Культура

Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года

Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
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Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
BFM.ru 07:38
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
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Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

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Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
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Экономика

Банк России лишил лицензий три страховые компании

Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
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Общество

Сегодня земляне наблюдали кольцеобразное солнечное затмение

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Задержанный генерал ФТС хранил дома золотые слитки

Следователь по делу задержанного Алекандра К. сообщил о том, что во время обыска правоохранители обнаружили в доме генерала золотые слитки и часы люксовых брендов.
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РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
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Общество

Кудрин: решение Путина спасло экономику России

Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.
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Медведевой пришлось заменить коньки перед короткой программой ЧР

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Является ли потребность в большем количестве сна признаком ожидаемой деменции

Согласно новому исследованию, пожилые люди, которые начинают спать больше девяти часов в сутки, могут столкнуться с повышенным риском развития деменции в будущем.
Pravda.Ru вчера в 05:16
Здоровье

Женщина стала инвалидом из-за крема для кожи

Жительница Калифорнии отравилась ртутью, которая оказалась в составе мексиканского крема против пигментации кожи.
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Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

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Аксенов нашел плюс в возбуждении уголовного дела из-за поездов в Крым

РИА "Новости" / Константин Михальчевский Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уголовное дело, которое возбудила Украина после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, говорит о признании Крымского моста.
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Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство

В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Телеканал 360° вчера в 21:59
Общество

Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 08:28
Наука

Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям

Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Naked Science вчера в 11:53
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В Петербурге задержаны бандиты, похитившие валютчика

В результате операции «план-перехват» сотрудники полиции Петродворцового района Санкт-Петербурга задержали злоумышленников, которые могут быть причастны к похищению 44-летнего мужчины, сообщили журналистом в региональном управлении ГУ МВД.
Евразия Daily 08:34
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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