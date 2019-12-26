Политика

Газета.RuГазета.RuРазведение улиток внесут в список сельхоздеятельности России

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что разведение виноградных улиток в России включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, передает "Интерфакс". Такие изменения позволят данному виду деятельности получать меры государственной поддержки, в частности гранты.
Читать в источнике
Комментировать146

Подробнее о событии

Путин поблагодарил министра «за улиток»

Телеканал 360°08:57

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС08:19

«За улиток спасибо». Путину доложили, что в РФ поддержат разведение моллюсков

Life.ru07:34

Минсельхоз: производители виноградных улиток смогут получать поддержку

РИА Новости07:37

Путин обратился к главе Минсельхоза фразой «за улиток спасибо»

РБК07:30

Разведение улиток станет видом сельхоздеятельности

Интерфакс07:07

Путин поблагодарил Патрушева за улиток

Российская газета07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика

Путин посетил балет в Большом театре

Газета.Ru 13:35
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Названа предварительная причина смерти Галины Волчек

Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Life.ru 12:38
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Экономика

План приватизации может дополниться крупными компаниями

Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
РИА Новости вчера в 09:59
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

BFM.ru 07:38
Общество

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
МК-Спорт 09:38
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
РЕН ТВ 24 декабря в 11:26
Наука

Петербургские математики нашли способ, как бороться с пробками

Peterburg2.ru 11:27
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Культура

Саша Грей стала стримером на Twitch

REGNUM 08:07
Здоровье

Эксперты назвали 4 действенных способа снизить давление без лекарств

Медицинские специалисты определили и назвали четыре эффективных естественных способа, как снизить высокое давление без лекарств.
Ugpressa.ru 24 декабря в 22:59
Хоккей

Чешский форвард травмировался в матче с Россией на МЧМ

Нападающий сборной Чехии Якуб Лауко получил травму после столкновения в стартового матче домашнего МЧМ со сборной России.
Спорт-Экспресс 09:24
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23 декабря в 19:02
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Lenta.ru 13:14
Политика

Путин усомнился в ощущении у россиян перемен к лучшему

Президент усомнился в том, что россияне чувствуют, что нацпроекты поменяют их жизнь к лучшему.
Живая Кубань вчера в 09:46
Экономика

«Максидом» планирует купить сеть Castorama

После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:50
Политика

Глава ДНР заявил о возможности полной отмены комендантского часа

30 сентября Пушилин увеличил продолжительность комендантского часа в ДНР. В июле глава ДНР исключил отмену комендантского часа в ДНР.
ИА Новороссия 13:59
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Армия и оружие

Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии

«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
ГЛАС.RU 08:54
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
RT на русском 13:00
Гаджеты

Назван самый покупаемый в России смартфон

Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
РИА Новости 08:56
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное