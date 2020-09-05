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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, сообщает
 «БелТА».
Ведомости3 сентября в 06:38
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Коммерсантъ

Лукашенко пообещал Мишустину доказательства фальсификации отравления Навального

Коммерсантъ3 сентября в 06:37
RT на русском

Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Германии об отравлении Навального

RT на русском3 сентября в 09:46
РБК

Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном

РБК3 сентября в 07:37
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Белоруссия представит доказательства фальсификации отравления Навального

REGNUMвчера в 10:24
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Как Минск перехватил секретные переговоры о Навальном. Объяснение историка спецслужб

URA.Ru3 сентября в 07:35
ТАСС

МИД Польши отказался комментировать слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

ТАСС3 сентября в 07:23
РИА Новости

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

РИА Новости3 сентября в 06:14

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
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