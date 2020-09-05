Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному
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Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, сообщает
«БелТА».
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