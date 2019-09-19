с чего всё началось

Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не стоит сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года в США.

Разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому, и в чем именно оно заключалось.

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