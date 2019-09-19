с чего всё началось

Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не стоит сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года в США.

Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.

Разведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским

Политика Украина допустила возможность закупки газа в России Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.

Армия и оружие В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.

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Политика Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».

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Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Происшествия В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

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Происшествия Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания Якутский шаман Александр Габышев, которого задержала в Бурятии группа людей в масках и с оружием, обратился к публике на видео.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира Американский рэпер Канье Уэст возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира, следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.