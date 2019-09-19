Политика
Газета.RuРазведка США была обеспокоена разговором Трампа с Зеленским
Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.
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Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не стоит сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года в США.
— Рудольф Джулиани, американский политикРЕН ТВ 00:20
с чего всё началось
Его попросили прокомментировать данные газеты The Washington Post, утверждавшей, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.ТАСС00:11
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