с чего всё началось

Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не стоит сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года в США.

Разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому, и в чем именно оно заключалось.

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Происшествия Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

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