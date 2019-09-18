Политика
Lenta.ruРазведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
Разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому, и в чем именно оно заключалось.
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с чего всё началось
Его попросили прокомментировать данные газеты The Washington Post, утверждавшей, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.ТАСС00:11
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РИА Новости вчера в 16:18
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Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
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Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы.
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Кино
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Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
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Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского.
Реальное время 01:06
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Lenta.ru вчера в 05:12
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
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Известия 00:30
Политика
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Lenta.ru вчера в 06:23
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Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости вчера в 13:43
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Известия вчера в 22:15
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
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Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца.
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Шоу-бизнес
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома»
В конце зимы 25-летняя Дарья Клюкина сообщила поклонникам, что скоро выйдет замуж.
Woman.ru вчера в 13:44
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По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
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Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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Финансы
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РБК вчера в 08:41
Энергетика
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Газета.Ru 01:47
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RT на русском 17 сентября в 07:39
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
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