Политика

Lenta.ruLenta.ruРазведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

Разведка США могла беспокоиться из-за разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post. Отмечается, что доподлинно неизвестно, действительно было ли дано некое «обещание» Зеленскому, и в чем именно оно заключалось.
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с чего всё началось
Его попросили прокомментировать данные газеты The Washington Post
, утверждавшей, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.
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