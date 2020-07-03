Политика

Газета.RuГазета.RuРазведка США не нашла доказательств сговора России с талибами

Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.
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Разведка США не нашла доказательств сговора России с талибами

Газета.Ru04:20

США: кругом одни предатели

Еженедельник Звездавчера в 07:01

NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами

РБКвчера в 23:44

NYT: разведка указала Трампу на отсутствие прямых свидетельств сговора России и талибов

ТАССвчера в 21:41

Сколько стоит скальп американского солдата

Экспресс газетавчера в 07:12

Американская разведка не нашла доказательств наличия «сделки» России с талибами

ФАН01:52

«Прямых доказательств, что Трамп покрывает русских, не нашлось»

Росбалтвчера в 05:00
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Общество

Более 10 тысяч подмосковных школьников сдали ЕГЭ

Сегодня школьники в Подмосковье сдали ЕГЭ по предмету на выбор — литературе, географии, информатике и ИКТ.
РИА Новости вчера в 12:20
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

CT news вчера в 10:03
Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:27
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 02 июля в 07:44
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Происшествия

В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие

Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).
Евразия Daily 04:21
Экономика

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
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Политика

КНДР заявила об отсутствии необходимости в переговорах с США

«Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для решения своего политического кризиса», — сказала высокопоставленный дипломат.
Известия 03:20
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Происшествия

Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина

Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
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Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
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Армия и оружие

С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщает газета «Красная звезда».
Аргументы и Факты 02 июля в 21:32
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известия вчера в 20:58
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Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Общество

Определены самые безопасные места во время грозы

Самые безопасные места во время летней грозы перечислил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Live24 02:51
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
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Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
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Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
14
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
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Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий вчера в 07:31
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Происшествия

Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки

Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.
РИА Новости 03:07
Здоровье

Названы виды зелени, которые омолаживают и защищают от рака

Например, при употреблении каждый день стакан листовой зелени даст эффект омоложения мозга, предотвратит возрастное снижение умственной активности.
Алтайская правда 01:40
Общество

Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
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