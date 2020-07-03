Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.

Разведка США не нашла доказательств сговора России с талибами

Происшествия В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).

Политика КНДР заявила об отсутствии необходимости в переговорах с США «Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для решения своего политического кризиса», — сказала высокопоставленный дипломат.

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 752

Общество Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 34

Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов. 6

Политика Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. 12

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области. 268

Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 2

Происшествия Семь полицейских в Лондоне пострадали при разгоне незаконной вечеринки Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в Twitter полиции.