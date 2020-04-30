Коронавирус

News.ruNews.ruРазведка США отрицает лабораторное происхождение коронавируса

Разведка Соединённых Штатов Америки утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована. Об этих выводах американских спецслужб стало известно из обнародованного заявления аппарата директора Нацразведки страны.
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Спецслужбы США считают, что коронавирус не был создан искусственно

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Boeing рассматривает возможность крупного выпуска облигаций

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Вести.Ru 29 апреля в 04:43
Политика

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Газета.Ru вчера в 14:05
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Общество

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ДЕЛА.ru вчера в 10:20
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Интернет

Google сделал бесплатным доступ к сервису видеоконференций Meet

Google сделает бесплатным доступ к видеоконференциям Meet для всех пользователей, сообщается в блоге компании.
Sostav.ru 29 апреля в 08:55
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Происшествия

В Кузбассе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

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РИА Новости 00:51
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
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Общество

В 60 регионах России введен особый противопожарный режим

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Общество

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Общество

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ТАСС вчера в 05:03
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Экономика

Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Взгляд.ру 01:41
Футбол

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RT на русском вчера в 18:32
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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В Харькове задержали голую женщину, в пакете она носила голову дочери

Сама задержанная ничего объяснить правоохранителям не могла. Местные СМИ сообщают, что в пакете была голова её 11-летней дочери.
Life.ru вчера в 04:51
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Хоккей

Комиссар НХЛ сомневается, что следующий сезон удастся начать в октябре

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн допустил смещение сроков начала следующего сезона из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала

Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года.
Газета.Ru вчера в 23:10
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Общество

На окраине Праги устанавливают памятник власовцам

В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
Российская газета вчера в 17:53
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Интернет

Google будет блокировать спам-расширения в интернет-магазине Chrome

Компания Google объявила о скором введении более жёстких правил размещения расширений в интернет-магазине Chrome.
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета 29 апреля в 20:37
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Общество

«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит

Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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Здоровье

Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
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Культура

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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Общество

Сбербанк сообщил о снижении зарплатных ожиданий у россиян

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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
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Общество

Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции

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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 29 апреля в 04:29
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