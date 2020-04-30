Коронавирус
News.ruРазведка США отрицает лабораторное происхождение коронавируса
Разведка Соединённых Штатов Америки утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована. Об этих выводах американских спецслужб стало известно из обнародованного заявления аппарата директора Нацразведки страны.
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Спецслужбы США считают, что коронавирус не был создан искусственно
Московский Комсомолецвчера в 19:49
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Экономика
Boeing рассматривает возможность крупного выпуска облигаций
Американский производитель самолетов может предложить инвесторам облигации в ближайшие дни, при условии, что рыночные условия будут благоприятными, сообщили источники.
Вести.Ru 29 апреля в 04:43
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края
Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
Интернет
Google сделал бесплатным доступ к сервису видеоконференций Meet
Google сделает бесплатным доступ к видеоконференциям Meet для всех пользователей, сообщается в блоге компании.
Sostav.ru 29 апреля в 08:55
Происшествия
В Кузбассе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 15 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
В 60 регионах России введен особый противопожарный режим
Эхо Москвы 01:05
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС вчера в 05:03
Экономика
Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Взгляд.ру 01:41
Футбол
ФНЛ проголосовала за досрочное завершение сезона
Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20.
RT на русском вчера в 18:32
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Происшествия
В Харькове задержали голую женщину, в пакете она носила голову дочери
Сама задержанная ничего объяснить правоохранителям не могла. Местные СМИ сообщают, что в пакете была голова её 11-летней дочери.
Life.ru вчера в 04:51
Хоккей
Комиссар НХЛ сомневается, что следующий сезон удастся начать в октябре
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн допустил смещение сроков начала следующего сезона из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Происшествия
Адвокат Кокорина высказалась об иске ведущей Первого канала
Ведущая подала иск на Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева за повреждения автомобиля, который футболисты разбили в момент драки с водителем ведущей Виталием Соловчуком осенью 2018 года.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
Российская газета вчера в 17:53
Интернет
Google будет блокировать спам-расширения в интернет-магазине Chrome
Компания Google объявила о скором введении более жёстких правил размещения расширений в интернет-магазине Chrome.
3DNews вчера в 07:40
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
Общество
«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит
Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Здоровье
Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
РИА Новости вчера в 22:57
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Сбербанк сообщил о снижении зарплатных ожиданий у россиян
У россиян снизились ожидания по размеру достойной зарплаты, показало исследование компании «Сбербанк страхование жизни».
Коммерсантъ 01:34
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
Общество
Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции
Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал не переедать во время самоизоляции.
ФАН вчера в 21:28
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 29 апреля в 04:29