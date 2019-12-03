Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров. В списке государств, представляющих интерес для правительственного агентства, указывается Россия.

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Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых государств-экспортеров. В перечень стран, представляющих интерес для Соединенных Штатов, включена Россия.

Разведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран

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