Энергетика
Комсомольская правдаРазведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран
Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) Минобороны США ищет подрядчика для получения данных о запасах нефтепродуктов ряда ведущих мировых стран-экспортёров.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров. В списке государств, представляющих интерес для правительственного агентства, указывается Россия.RT на русскомвчера в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Разведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран
Комсомольская правдавчера в 23:18
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Комментарии
Происшествия
По делу получившего смертельные ожоги Вшивкова задержан полицейский
СК задержал бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Московскому району г. Калининграда по делу о получившем в этом отделе 20 октября 2019 года смертельные ожоги Иване Вшивкове.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Политика
ЦИК предложила голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней
В ЦИК разработали порядок голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила глава Комиссии Элла Памфилова.
Здоровье
В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом
Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей, сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Экономика
Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса
Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли: иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Футбол
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Политика
Чубайс назвал позицию Греты Тунберг «фантастически значимой» для России
Появление Греты Тунберг привело к резкому изменению расклада сил в международной экологической повестке, ее действия стали одной из причин перелома, который пришелся на 2019–2020 годы, уверен глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
Футбол
В «Ньюкасле» запретили рукопожатия из-за коронавируса
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс сообщил, что отныне сотрудникам клуба запрещено здороваться через рукопожатия.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Более 40 человек умерли на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне, заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Экономика
Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты
Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.
Общество
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Кино
На Берлинале разразился скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Tageszeitung пишет, что режиссер на съемочной площадке «Дау» создал невыносимые условия, а одна из участниц проекта обвинила Хржановского в сексуальных домогательствах.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Киберспорт
Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта
Армия и оружие
Турция может перекрыть проливы для прохода военных кораблей
Турция в ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохождения военных кораблей.
Происшествия
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Скоулз: Погба было бы трудно пройти в такой состав «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о хавбеке команды Бруну Фернандеше и сравнил его с Полем Погба.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Шоу-бизнес
Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.