Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРазведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) Минобороны США ищет подрядчика для получения данных о запасах нефтепродуктов ряда ведущих мировых стран-экспортёров.
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Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров. В списке государств, представляющих интерес для правительственного агентства, указывается Россия.
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