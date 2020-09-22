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РБК
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.В источнике
С чего всё началось
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д.
РБК00:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

СМИ: американская разведка получила доступ к данным о переводах внутри России

Московский Комсомолец05:04
Вести.Ru

Финразведка США получила данные о банковских операциях в России

Вести.Ru05:01
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

РБК00:00
Говорит Москва

В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США

Говорит Москва04:16
Эхо Москвы

РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками

Эхо Москвы03:04
Коммерсантъ

Финразведка США получила данные почти о 200 банковских операциях в России

Коммерсантъ01:40
Lenta.ru

Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России

Lenta.ru04:18

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главной целью раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада является блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
РИА Новости05:38
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Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Бочкарева позировала в купальнике с экстремальным декольте

Актриса вернулась к занятиям спортом в фитнес-клубе Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками своей радостью — после затяжных домашних ограничений теледива вернулась к занятиям в фитнес-клубе.
WomanHit.ru04:08
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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