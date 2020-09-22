Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.В источнике
С чего всё началось
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д.
РБК00:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

СМИ: американская разведка получила доступ к данным о переводах внутри России

Московский Комсомолец05:04
Вести.Ru

Финразведка США получила данные о банковских операциях в России

Вести.Ru05:01
Коммерсантъ

Финразведка США получила данные почти о 200 банковских операциях в России

Коммерсантъ01:40
Говорит Москва

В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США

Говорит Москва04:16
Эхо Москвы

РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками

Эхо Москвы03:04
Lenta.ru

Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России

Lenta.ru04:18
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

РБК00:00

Мебельные магазины запретили размещать в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
2

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
1K

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
22

Поддержан проект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

Государственная Дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части корректировки параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья.
Дума ТВ07:08

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
692

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если он не будет снимать с нее средства в течение шести месяцев.
РИА Новости06:44
2,1K

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
669

Открылись предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S в России

Стоимость консолей – 45 690 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Страница предзаказа уже появилась в следующих магазинах: • «М.Видео» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «Эльдорадо» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «DNS» – Xbox Series X (45 599 рублей) и Xbox Series S (26 999 рублей).
Cyber.sports.ru03:14
13