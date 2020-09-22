Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ
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Москва, 22 сентября 2020, 10:35 — REGNUM Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками. Об этом сообщает РБК, проанализировав данные, относящиеся к России.В источнике
С чего всё началось
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.
РБК00:00
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СМИ: американская разведка получила доступ к данным о переводах внутри России
Московский Комсомолец05:04