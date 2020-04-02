Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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Об этом сообщает
 телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.
Дождь09:54

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Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

Газета.Ru16:28

CМИ узнали о предупреждении Белого дома разведкой о вирусе в ноябре

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Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ru09:43

СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новости10:06

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.ру09:04

СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

News.ru08:51

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Известия08:39
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Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Общество

Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 09:31
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Собака.ru 06:32
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 07:25
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
REGNUM 05:09
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:46
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Российская газета 06 апреля в 22:51
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru 06 апреля в 16:58
Политика

Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели.
Моя Москва.онлайн 06:20
Кино

В сети появился трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, переозвучил фильм Гая Ричи "Джентльмены".
Piter.tv 06 апреля в 01:57
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Футбол

«Реал» объявил о снижении зарплат игроков

«Реал» вошел в число топ-клубов, снизивших зарплаты игроков на время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Bookmaker-ratings.ru 13:44
Футбол

Спартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PES

В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.
Бомбардир.ру 14:59
Наука

Физики поместили демона Максвелла между двумя квантовыми точками

Физики смоделировали систему двух квантовых точек с одноэлектронными переходами для теоретической оценки термодинамических характеристик демона Максвелла с учетом информации и возвратного действия измерений.
N+1 03:41
Наука

Ученые намерены определять коронавирус по голосу

Газета.Ru вчера в 08:57
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия 05:43
Футбол

Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прокомментировал собственный конфликт с агентом Дмитрием Селюком.
Чемпионат 11:44
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Экономика

В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля

Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Собака.ru 15:30
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Экономика

Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)

Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
ИноСМИ 17:05
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы

Система перевозчика не дает оформить даже вынужденный возврат билетов за рейсы, отмененные самой авиакомпанией.
Дождь 11:01
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