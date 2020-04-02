Коронавирус
Lenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить246
с чего всё началось
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.Дождь09:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Общество
Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух
Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Политика
Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели.
Кино
В сети появился трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, переозвучил фильм Гая Ричи "Джентльмены".
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Футбол
«Реал» объявил о снижении зарплат игроков
«Реал» вошел в число топ-клубов, снизивших зарплаты игроков на время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Спартаковец Кутателадзе победил Дзюбу в финале турнира по PES
В финале спартаковец по сумме двух матчей победил зенитовца Артема Дзюбу – 5:3. Эти игроки заняли первые два места в регулярном чемпионате, поэтому встретились в решающем матче.
Наука
Физики поместили демона Максвелла между двумя квантовыми точками
Физики смоделировали систему двух квантовых точек с одноэлектронными переходами для теоретической оценки термодинамических характеристик демона Максвелла с учетом информации и возвратного действия измерений.
Наука
Ученые намерены определять коронавирус по голосу
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Футбол
Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прокомментировал собственный конфликт с агентом Дмитрием Селюком.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отмененные рейсы
Система перевозчика не дает оформить даже вынужденный возврат билетов за рейсы, отмененные самой авиакомпанией.