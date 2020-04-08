Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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Об этом сообщает
 телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.
Дождьвчера в 09:54

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Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

Газета.Ruвчера в 16:28

СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

РИА Новостивчера в 10:06

Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

Известиявчера в 08:39

Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

Взгляд.рувчера в 09:04

СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

News.ruвчера в 08:51

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Lenta.ruвчера в 09:43

СМИ: разведка США предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года

ТАССвчера в 08:19
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество

В России раскрыли схему «двойного обмана» жертв кибермошенников

Москва, 9 апреля 2020, 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт.
REGNUM вчера в 21:36
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая

ToDay News Ufa вчера в 15:08
Политика

Александр Бурков: «Мы будем поэтапно разрешать предприятиям разных сфер запускаться в работу»

На сегодняшний день в Омской области разрешено работать только предприятиям жизнеобеспечения, с непрерывным технологическим циклом и системообразующим предприятиям.
Om1.ru вчера в 22:30
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:48
Здоровье

Коронавирус переформатировал работу медиков Челябинской области

Челябинск, 9 апреля 2020, 06:25 — REGNUM В Челябинской области переформатирована работа медицинских учреждений.
REGNUM вчера в 23:25
Общество

Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
EastRussia вчера в 22:36
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском вчера в 10:20
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ вчера в 11:25
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Здоровье

Минздрав призвал россиян не обращаться к врачу, если нет угрозы жизни

В ведомстве отметили, что россиянам следует перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме, если нет серьезной угрозы, в связи с распространением коронавируса и оказанием помощи больным этой инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 05:27
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Кино

Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.
РИА Новости вчера в 20:01
Кино

Эпично: Киану Ривз стал Призрачным гонщиком в фан-трейлере

Слухи настойчиво продолжают сватать Киану Ривза на роль Призрачного гонщика в киновселенной Marvel, и фанатам кинокомиксов такой вариант явно пришелся бы по душе.
Popcornnews.ru вчера в 06:20
Технологии

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 06 апреля в 04:11
Здоровье

Еще 18 жителей Липецкой области заболели коронавирусом

Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области по состоянию на среду, 8 апреля.
Обозреватель Врн вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
Технологии

Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже

The GEEK вчера в 09:54
Армия и оружие

Образец штурмовой операции: 75 лет назад был взят Кенигсберг

Ровно 75 лет назад Красная армия штурмом взяла Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, которая считалась неприступной крепостью.
ТК Звезда вчера в 23:26
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Происшествия

Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса

Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Известия 07 апреля в 11:21
Игры

Вот так выглядят стильные логотипы банд из мира Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red в рамках конкурса Cyber-up Your PC, участникам которого предстоит придумать дизайн для корпуса персонального компьютера в стиле Cyberpunk 2077, опубликовала логотипы семи банд, которые обитают в мегаполисе Найт-Сити.
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
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