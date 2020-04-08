Коронавирус
Lenta.ruРазведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки (NCMI) Разведывательного управления Минобороны США.Дождьвчера в 09:54
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ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
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Екатерина Климова опубликовала архивные фото со своими детьми
В своем микроблоге в Instagram 42-летняя актриса показала архивные снимки с наследниками — 18-летней Елизаветой, 13-летним Матвем, 11-летним Корнеем и 4-летней Беллой.
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Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Транспорт
Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Как оказалось, от штормового ветра пострадали даже некоторые балконы многоэтажек.
Здоровье
В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией
В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Шоу-бизнес
Пегова показала фанатам стройную фигуру на карантине
Актриса Ирина Пегова опубликовала в своем микроблоге фотографию в спортивном костюме. Свой карантин знаменитость проводит в Белоруссии.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Политика
Белоруссия попросила помощи у ЕС в борьбе с коронавирусом
Власти Белоруссии обратились к Европейскому союзу с просьбой о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом
В Москве скончались семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Общество
В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья
Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции
В настоящий момент в Петербурге обязательный режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также контактирующих с больными Covid-19.
Политика
Киссинджер предрек политический и экономический хаос на поколения
Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Футбол
Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро
Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.
Армия и оружие
Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене
О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.